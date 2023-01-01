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Валмиера - Тре Пенне 01 Августа прямая трансляция

Стадион: имени Яниса Далиньша (Валмиера, Латвия), вместимость: 2000
01 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Валмиера
Тре Пенне

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валмиера - Тре Пенне, которое состоится 01 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: имени Яниса Далиньша (Валмиера, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валмиера
Валмиера, Латвия
Тре Пенне
Сан-Марино, Сан-Марино
Главные тренеры
Латвия Юргис Калнс
Италия Стефано Чечи
История личных встреч
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Тре Пенне0 : 3Валмиера
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Тре Пенне0 : 3Валмиера
22.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 23-й тур Валмиера0 : 1
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Валмиера1 : 2
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Валмиера
07.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 22-й тур Валмиера6 : 0
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Тре Пенне0 : 3Валмиера
27.06.2023 Лига чемпионов Предварительный раунд. 1/2 финала Тре Пенне1 : 7
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 6 : 0Тре Пенне
07.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Тре Пенне0 : 2
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0Тре Пенне

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