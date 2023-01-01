Валмиера - Тре Пенне 01 Августа прямая трансляция
Стадион: имени Яниса Далиньша (Валмиера, Латвия), вместимость: 2000
01 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валмиера - Тре Пенне, которое состоится 01 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: имени Яниса Далиньша (Валмиера, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валмиера
Валмиера, Латвия
Тре Пенне
Сан-Марино, Сан-Марино
Главные тренеры
|Юргис Калнс
|Стефано Чечи
История личных встреч
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|22.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 23-й тур
|0 : 1
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|07.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 22-й тур
|6 : 0
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|27.06.2023
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд. 1/2 финала
|1 : 7
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|6 : 0
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0