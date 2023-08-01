ПСЖ - Интер М 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Японский Национальный (Токио, Япония), вместимость: 68089
01 Августа 2023 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Интер М, которое состоится 01 Августа 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Японский Национальный (Токио, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Интер М
Милан, Италия
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|27.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июль 2019
|1 : 1 5 : 6
|25.07.2016
|Международный кубок чемпионов - 2016
|Северная Америка
|1 : 3
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|10.06.2023
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 0
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|24.05.2023
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
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Возможный отъезд Мбаппе в расцвете сил в Аравию — ужасный пример для футбольной индустрии.«Аль-Хиляль» предлагает парижанам € 300 млн за трансфер Килиана Мбапп€. Алчный суперфорвард «ПСЖ» может изменить ДНК футбола 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «ПСЖ» — «Интер». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.