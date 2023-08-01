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ПСЖ - Интер М 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Японский Национальный (Токио, Япония), вместимость: 68089
01 Августа 2023 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
ПСЖ
Интер М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Интер М, которое состоится 01 Августа 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Японский Национальный (Токио, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Интер М
Милан, Италия
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
27.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июль 2019 ПСЖ1 : 1 5 : 6Интер М
25.07.2016 Международный кубок чемпионов - 2016 Северная Америка Интер М1 : 3ПСЖ
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 3
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ0 : 0
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 0
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур ПСЖ2 : 3
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 1 : 1ПСЖ
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Интер М1 : 1
10.06.2023 Лига чемпионов Финал 1 : 0Интер М
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 0 : 1Интер М
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Интер М3 : 2
24.05.2023 Кубок Италии Финал 1 : 2Интер М
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Возможный отъезд Мбаппе в расцвете сил в Аравию — ужасный пример для футбольной индустрии.«Аль-Хиляль» предлагает парижанам € 300 млн за трансфер Килиана Мбапп€. Алчный суперфорвард «ПСЖ» может изменить ДНК футбола 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «ПСЖ» — «Интер». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.

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