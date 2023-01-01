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Астана - Динамо З 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
02 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Астана
Динамо З

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Динамо З, которое состоится 02 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана, Казахстан
Динамо З
Загреб, Хорватия
Главные тренеры
Казахстан Григорий Константинович Бабаян
Хорватия Игор Бишчан
Хорватия Игор Бишчан
История личных встреч
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо З4 : 0Астана
14.08.2018 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо З1 : 0Астана
07.08.2018 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Астана0 : 2Динамо З
29.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Астана
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо З4 : 0Астана
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Астана0 : 0
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Астана
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Астана1 : 1
29.07.2023 Хорватия - Первая лига 2-й тур 0 : 3Динамо З
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо З4 : 0Астана
21.07.2023 Хорватия - Первая лига 1-й тур Динамо З1 : 2
28.05.2023 Хорватия - Первая лига 36-й тур Динамо З4 : 1
21.05.2023 Хорватия - Первая лига 35-й тур 1 : 2Динамо З

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