Генк - Серветт 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Сегека Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24604
02 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Серветт, которое состоится 02 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сегека Арена (Генк, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Серветт
Женева, Швейцария
Главные тренеры
|Ален Гейгер
|Рене Вайлер
История личных встреч
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|29.07.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 1-й тур
|0 : 4
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|04.06.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 6-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|1 : 3
|21.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|2-й тур
|2 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|22.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|1-й тур
|1 : 3
|29.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|36-й тур
|0 : 1
|25.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|35-й тур
|3 : 3