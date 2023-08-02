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Мольде - ХИК 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Акер (Мольде, Норвегия), вместимость: 11167
02 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Мольде
ХИК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде - ХИК, которое состоится 02 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Акер (Мольде, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мольде
Мольде, Норвегия
ХИК
Хельсинки, Финляндия
История личных встреч
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч ХИК1 : 0Мольде
29.07.2023 Норвегия - Элитсерия 16-й тур 0 : 1Мольде
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч ХИК1 : 0Мольде
22.07.2023 Норвегия - Элитсерия 15-й тур Мольде5 : 1
15.07.2023 Норвегия - Элитсерия 14-й тур 0 : 4Мольде
09.07.2023 Норвегия - Элитсерия 13-й тур Мольде2 : 0
29.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 1 : 2ХИК
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч ХИК1 : 0Мольде
22.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур ХИК1 : 0
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2 ДВХИК
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ХИК1 : 0

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