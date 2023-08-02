Мольде - ХИК 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Акер (Мольде, Норвегия), вместимость: 11167
02 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде - ХИК, которое состоится 02 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Акер (Мольде, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мольде
Мольде, Норвегия
ХИК
Хельсинки, Финляндия
История личных встреч
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|29.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|16-й тур
|0 : 1
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|22.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|15-й тур
|5 : 1
|15.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|14-й тур
|0 : 4
|09.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|13-й тур
|2 : 0
|29.07.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|22.07.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2 ДВ
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0