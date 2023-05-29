Копенгаген - Брейдаблик 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
02 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Брейдаблик, которое состоится 02 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
|1
|вр
|Камиль Грабара
|19
|зщ
|Элиас Йелерт
|3
|зщ
|Денис Вавро
|27
|зщ
|Вальдемар Лунн
|2
|зщ
|Кевин Дикс
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|36
|пз
|Уильям Клем
|40
|пз
|Руни Барджи
|33
|нп
|Расмус Фальк
|25
|нп
|Джордан Ларссон
|9
|нп
|Диогу Гонсалвеш
|1
|вр
|Антон Эйнарссон
|7
|зщ
|Хёскульдур Гюннлёйхссон
|4
|зщ
|Дамир Муминович
|21
|зщ
|Виктор Маргейрссон
|25
|зщ
|Давид Ингварссон
|10
|пз
|Кристинн Стейндорссон
|3
|пз
|Оливер Сигурйонссон
|14
|нп
|Джейсон Дади Сванторссон
|20
|нп
|Клеминт Ольсен
|11
|нп
|Гисли Эйолфссон
|8
|нп
|Виктор Эйнарссон
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
|Оскар Храбн Торвальдссон
История личных встреч
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|29.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 2-й тур
|2 : 3
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|22.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|1 : 2
|04.06.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|1 : 1
|29.05.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|1 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|30.06.2023
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд. Финал
|0 : 5
|27.06.2023
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд. 1/2 финала
|1 : 7