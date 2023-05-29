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Копенгаген - Брейдаблик 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
02 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Копенгаген
Брейдаблик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Брейдаблик, которое состоится 02 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
1 Польша вр Камиль Грабара
19 Дания зщ Элиас Йелерт
3 Словакия зщ Денис Вавро
27 Дания зщ Вальдемар Лунн
2 Нидерланды зщ Кевин Дикс
12 Дания пз Лукас Лерагер
36 Дания пз Уильям Клем
40 Швеция пз Руни Барджи
33 Дания нп Расмус Фальк
25 Швеция нп Джордан Ларссон
9 Португалия нп Диогу Гонсалвеш
1 Исландия вр Антон Эйнарссон
7 Исландия зщ Хёскульдур Гюннлёйхссон
4 Исландия зщ Дамир Муминович
21 Исландия зщ Виктор Маргейрссон
25 Исландия зщ Давид Ингварссон
10 Исландия пз Кристинн Стейндорссон
3 Исландия пз Оливер Сигурйонссон
14 Исландия нп Джейсон Дади Сванторссон
20 Фарерские острова нп Клеминт Ольсен
11 Исландия нп Гисли Эйолфссон
8 Исландия нп Виктор Эйнарссон
Главные тренеры
Дания Якоб Неэструп
Исландия Оскар Храбн Торвальдссон
История личных встреч
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Брейдаблик0 : 2Копенгаген
29.07.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 2-й тур 2 : 3Копенгаген
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Брейдаблик0 : 2Копенгаген
22.07.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 1-й тур 1 : 2Копенгаген
04.06.2023 Дания - Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Копенгаген1 : 1
29.05.2023 Дания - Суперлига Плей-офф чемпионов. 31-й тур 1 : 2Копенгаген
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Брейдаблик0 : 2Копенгаген
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Брейдаблик2 : 1
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Брейдаблик
30.06.2023 Лига чемпионов Предварительный раунд. Финал 0 : 5Брейдаблик
27.06.2023 Лига чемпионов Предварительный раунд. 1/2 финала 1 : 7Брейдаблик

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