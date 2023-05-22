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Карабах - Ракув 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
02 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Карабах
Ракув

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Ракув, которое состоится 02 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Ракув
Ченстохова, Польша
Главные тренеры
Азербайджан Гурбан Гурбанов
Польша Марек Папшун
Польша Давид Шварга
История личных встреч
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув3 : 2Карабах
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув3 : 2Карабах
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Карабах4 : 0
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2Карабах
28.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 36-й тур Карабах3 : 1
22.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 35-й тур Карабах1 : 2
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув3 : 2Карабах
22.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур Ракув3 : 0
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 3Ракув
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув1 : 0
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Ракув1 : 1

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