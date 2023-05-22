Карабах - Ракув 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
02 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Ракув, которое состоится 02 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Ракув
Ченстохова, Польша
Главные тренеры
|Гурбан Гурбанов
|Марек Папшун
|Давид Шварга
История личных встреч
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 2
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 2
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|28.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 1
|22.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 2
|22.07.2023
|Польша - Экстракласса
|1-й тур
|3 : 0
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|1 : 1