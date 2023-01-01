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Дюделанж - Гзира Юнайтед 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Дюделанж
Гзира Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дюделанж - Гзира Юнайтед, которое состоится 02 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
Гзира Юнайтед
Гзира, Мальта
Главные тренеры
Португалия Карлуш Мануэл Фангейру Суареш
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Гзира Юнайтед2 : 0Дюделанж
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Гзира Юнайтед2 : 0Дюделанж
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 3Дюделанж
12.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Дюделанж2 : 1
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Дюделанж1 : 1
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 0Дюделанж
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Гзира Юнайтед2 : 0Дюделанж
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1 13 : 14Гзира Юнайтед
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Гзира Юнайтед2 : 2
09.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Гзира Юнайтед0 : 4
03.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Гзира Юнайтед

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