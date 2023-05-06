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АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 02 Августа прямая трансляция

Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
02 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
АЕК Ларнака
Торпедо-БелАЗ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 02 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Торпедо-БелАЗ
Жодино, Беларусь
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Ольтра
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо-БелАЗ2 : 3АЕК Ларнака
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо-БелАЗ2 : 3АЕК Ларнака
28.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 36-й тур 0 : 2АЕК Ларнака
21.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 35-й тур АЕК Ларнака1 : 1
14.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 34-й тур 2 : 1АЕК Ларнака
06.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 33-й тур АЕК Ларнака1 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо-БелАЗ2 : 3АЕК Ларнака
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
28.06.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 3Торпедо-БелАЗ
23.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1

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