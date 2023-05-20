Галатасарай - Жальгирис 02 Августа прямая трансляция
Стадион: НЕФ (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
02 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Жальгирис, которое состоится 02 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: НЕФ (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Владимир Николаевич Чебурин
История личных встреч
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|0 : 3 Т
|04.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 0
|30.05.2023
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Литва - А лига
|24-й тур
|1 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|21.07.2023
|Литва - А лига
|23-й тур
|4 : 0
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0