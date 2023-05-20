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Галатасарай - Жальгирис 02 Августа прямая трансляция

Стадион: НЕФ (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
02 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Галатасарай
Жальгирис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Жальгирис, которое состоится 02 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: НЕФ (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Казахстан Владимир Николаевич Чебурин
История личных встреч
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Жальгирис2 : 2Галатасарай
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Жальгирис2 : 2Галатасарай
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур 0 : 3 ТГалатасарай
04.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Галатасарай3 : 0
30.05.2023 Турция - Суперлига 36-й тур 1 : 4Галатасарай
20.05.2023 Турция - Суперлига 35-й тур Галатасарай2 : 0
30.07.2023 Литва - А лига 24-й тур Жальгирис1 : 2
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Жальгирис2 : 2Галатасарай
21.07.2023 Литва - А лига 23-й тур Жальгирис4 : 0
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Жальгирис
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Жальгирис0 : 0

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