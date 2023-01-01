Хеккен - КИ Клаксвик 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция), вместимость: 6500
02 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - КИ Клаксвик, которое состоится 02 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Главные тренеры
|Пер Матиас Хёгмо
|Магне Хосет
История личных встреч
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|29.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|17-й тур
|3 : 1
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|22.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|16-й тур
|1 : 0
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|15.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|15-й тур
|4 : 2
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1 3 : 4
|04.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 2