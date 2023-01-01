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Хеккен - КИ Клаксвик 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция), вместимость: 6500
02 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Хеккен
КИ Клаксвик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - КИ Клаксвик, которое состоится 02 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Главные тренеры
Норвегия Пер Матиас Хёгмо
Норвегия Магне Хосет
История личных встреч
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик0 : 0Хеккен
29.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 17-й тур Хеккен3 : 1
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик0 : 0Хеккен
22.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 16-й тур 1 : 0Хеккен
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Хеккен
15.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 15-й тур Хеккен4 : 2
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик0 : 0Хеккен
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 3КИ Клаксвик
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик0 : 0
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч КИ Клаксвик2 : 1 3 : 4
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 2КИ Клаксвик

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