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Милан - Барселона 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Эллиджиант (Лас-Вегас, США), вместимость: 65000
02 Августа 2023 года в 06:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Милан
Барселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Барселона, которое состоится 02 Августа 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эллиджиант (Лас-Вегас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
05.08.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Милан1 : 0Барселона
06.11.2013 Лига чемпионов Группа H. 4-й тур Барселона3 : 1Милан
22.10.2013 Лига чемпионов Группа H. 3-й тур Милан1 : 1Барселона
12.03.2013 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Барселона4 : 0Милан
20.02.2013 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Милан2 : 0Барселона
03.04.2012 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Барселона3 : 1Милан
28.03.2012 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Милан0 : 0Барселона
23.11.2011 Лига чемпионов Группа H. 5-й тур Милан2 : 3Барселона
13.09.2011 Лига чемпионов Группа H. 1-й тур Барселона2 : 2Милан
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Милан
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 2Милан
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Милан7 : 0
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Милан3 : 1
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 0 : 1Милан
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Барселона3 : 0
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 3Барселона
06.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Барселона
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 1Барселона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0

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