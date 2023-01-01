Милан - Барселона 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Эллиджиант (Лас-Вегас, США), вместимость: 65000
02 Августа 2023 года в 06:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Барселона, которое состоится 02 Августа 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эллиджиант (Лас-Вегас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|05.08.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|1 : 0
|06.11.2013
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|3 : 1
|22.10.2013
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|1 : 1
|12.03.2013
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|20.02.2013
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|03.04.2012
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 1
|28.03.2012
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|23.11.2011
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|2 : 3
|13.09.2011
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|2 : 2
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|3 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 3
|06.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0