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Наполи - Жирона 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Теофило Патини (Кастел Ди Сангро, Италия), вместимость: 7220
02 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Наполи
Жирона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Жирона, которое состоится 02 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Теофило Патини (Кастел Ди Сангро, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Жирона
Жирона, Испания
Главные тренеры
Франция Руди Гарсия
Испания Анхель Мичел
История личных встреч
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи4 : 0
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи1 : 1
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи6 : 1
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Наполи2 : 0
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 2 : 2Наполи
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 1Жирона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Жирона1 : 2
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 1Жирона
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Жирона1 : 2
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 2 : 2Жирона

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