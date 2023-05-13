Наполи - Жирона 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Теофило Патини (Кастел Ди Сангро, Италия), вместимость: 7220
02 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Жирона, которое состоится 02 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Теофило Патини (Кастел Ди Сангро, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Жирона
Жирона, Испания
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Анхель Мичел
История личных встреч
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 2