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Арсенал - Монако 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
02 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Арсенал
Монако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Монако, которое состоится 02 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
17.03.2015 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Монако0 : 2Арсенал
25.02.2015 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Арсенал1 : 3Монако
03.08.2014 Эмирейтс Кап - 2014 Эмирейтс Кап. 2-й тур Арсенал0 : 1Монако
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал5 : 3
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал0 : 2 3 : 5
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 5Арсенал
13.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Арсенал
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал5 : 0
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Монако
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Монако
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Монако
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Монако
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Монако1 : 2
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Адольф Хюттер стал новым главным тренером «Монако» – контракт со специалистом подписали до 2028 года.Что было в его карьере? И как он встроит в игру Головина? «Мне бы хотелось другое имя». Головину повезло с новым тренером «Монако» Адольфом Хюттером 0'Лондонцы мощно усилились — разбираемся в изменениях вице-чемпиона АПЛ.Как будет выглядеть команда после интеграции новичков? У «Арсенала» самый дорогой состав мира. Как расположить новичков и скинуть «Сити» с трона? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Арсенал» — «Монако». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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