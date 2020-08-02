Арсенал - Монако 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
02 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Монако, которое состоится 02 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
|Микель Артета
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|17.03.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|25.02.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|03.08.2014
|Эмирейтс Кап - 2014
|Эмирейтс Кап. 2-й тур
|0 : 1
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 3
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2 3 : 5
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 5
|13.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
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