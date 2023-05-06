Марсель - Байер 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
02 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Байер, которое состоится 02 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Байер
Леверкузен, Германия
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|18.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0