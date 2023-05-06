05:48 ()
Свернуть список

Марсель - Байер 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
02 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Марсель
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Байер, которое состоится 02 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Байер
Леверкузен, Германия
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 0Марсель
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель1 : 2
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 2 : 1Марсель
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Марсель3 : 1
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Марсель
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Байер
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Байер1 : 2
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 3 : 0Байер
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Байер2 : 2
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Байер0 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close