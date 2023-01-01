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Аргентинос Хуниорс - Флуминенсе 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2023 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 1-й матч
Аргентинос Хуниорс
Окончен
1 : 1
Флуминенсе

  • 14'
    1:0
    Габриэль Авалос
  • 16'
    Лукас Вильяльба
  • 49'
    Марко Ди Чезаре
  • 76'
    Alexis Arias
0'
45'
90'
  • 16'
    Фелипе Мело
  • 58'
    Marcelo
  • 85'
    Джон Арьяс
  • 87'
    1:1
    Samuel
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентинос Хуниорс - Флуминенсе, которое состоится 02 Августа 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентинос Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
25АргентинаврAlexis Arias
29АргентиназщМарко Ди Чезаре
6АргентиназщЛукас Вильяльба
27АргентиназщМарьяно Биттоло
75'
7УругвайзщJavier Cabrera
3АргентинапзЛусиано Санчес
61'
32АргентинапзЛусьяно Гондоу
74'
17АргентинапзФранко Мояно
13АргентинапзФрансиско Гонсалес
75'
5АргентинапзФедерико Редондо
9ПарагвайнпГабриэль Авалос
44'
10АргентинанпГастон Верон
44'
30АргентиназщPablo Minissale
61'
16АргентинанпРодриго Кабраль
74'
14АргентинапзMatias Vera
75'
15АргентинапзЛеонардо Эредия
75'
1БразилияврДейвсон Фабио
12Бразилиязщ Marcelo
33Бразилиязщ Нино
2Бразилиязщ Samuel
21КолумбияпзДжон Арьяс
90+4'
10Бразилияпз Paulo Ganso
61'
7Бразилияпз Андре Триндаде
45Бразилияпз Vinicius Lima
30БразилияпзФелипе Мело
81'
14АргентинанпХерман Кано
11Бразилиянп Кено
81'
40Бразилиязщ Диого
61'
8Бразилияпз Мартинелли
81'
19УругвайпзЛеонардо Фернандес
81'
38КолумбиянпYony Gonzalez
90+4'
Запасные
20АргентинаврФедерико Лансильотта
24АргентиназщLeonel Gonzalez
11АргентиназщТьяго Нусс
4АргентиназщРоман Вега
12ПарагвайпзJuan José Cardozo
8УругвайпзАлан Родригес
33АргентинаRoman Riquelme
23Бразилиязщ Гуга
4Бразилиязщ Марлон
44Бразилиязщ David Braz
29БразилияпзТиаго Сантос
9БразилиянпJohn Kennedy Batista de Souza
99Бразилиянп Lele
22БразилияPedro Rangel
20Бразилия Danielzinho
Главные тренеры
АргентинаГабриэль Алехандро Милито
БразилияФернандо Диниз Силва
История личных встреч
21.04.2011 Кубок Либертадорес - 2011 Группа 3. 6-й тур Аргентинос Хуниорс2 : 4Флуминенсе
10.02.2011 Кубок Либертадорес - 2011 Группа 3. 1-й тур Флуминенсе2 : 2Аргентинос Хуниорс
28.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 27-й тур Аргентинос Хуниорс2 : 3
22.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 26-й тур 0 : 2Аргентинос Хуниорс
17.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 25-й тур Аргентинос Хуниорс1 : 0
10.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 24-й тур 0 : 0Аргентинос Хуниорс
07.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 23-й тур Аргентинос Хуниорс0 : 0
29.07.2023 Бразилия - Серия А 17-й тур Флуминенсе1 : 0
25.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур 2 : 0Флуминенсе
16.07.2023 Бразилия - Серия А 15-й тур Флуминенсе0 : 0
09.07.2023 Бразилия - Серия А 14-й тур Флуминенсе2 : 0
01.07.2023 Бразилия - Серия А 13-й тур 1 : 0Флуминенсе
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A07
 Аргентинос Хуниорс (Аргентина)
Флуминенсе (Бразилия)
Аргентинос Хуниорс
Флуминенсе
1 : 1
Флуминенсе
Аргентинос Хуниорс
09.08
0
0
1
1
A03
 Ривер Плейт (Аргентина)
Интернасьонал (Бразилия)
Ривер Плейт
Интернасьонал
02.08
Интернасьонал
Ривер Плейт
09.08
0
0
0
0
A04
 Боливар (Боливия)
Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Боливар
Атлетико Паранаэнсе
02.08
Атлетико Паранаэнсе
Боливар
09.08
0
0
0
0
A05
 Насьональ М (Уругвай)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Насьональ М
Бока Хуниорс
03.08
Бока Хуниорс
Насьональ М
10.08
0
0
0
0
A08
 Депортиво Перейра (Колумбия)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валье
03.08
Индепендьенте дель Валье
Депортиво Перейра
10.08
0
0
0
0
A01
 Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро
Палмейрас
03.08
Палмейрас
Атлетико Минейро
10.08
0
0
0
0
A02
 Атлетико Насьональ (Колумбия)
Расинг А (Аргентина)
Атлетико Насьональ
Расинг А
04.08
Расинг А
Атлетико Насьональ
11.08
0
0
0
0
A06
 Фламенго (Бразилия)
Олимпия (Парагвай)
Фламенго
Олимпия
04.08
Олимпия
Фламенго
11.08
0
0
0
0

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