Аргентинос Хуниорс - Флуминенсе 02 Августа прямая трансляция
02 Августа 2023 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 1-й матч
Окончен
1 : 1
- 14'1:0Габриэль Авалос
- 16'Лукас Вильяльба
- 49'Марко Ди Чезаре
- 76'Alexis Arias
0'
45'
90'
- 16'Фелипе Мело
- 58'Marcelo
- 85'Джон Арьяс
- 87'1:1Samuel
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентинос Хуниорс - Флуминенсе, которое состоится 02 Августа 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентинос Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
|25
|вр
|Alexis Arias
|29
|зщ
|Марко Ди Чезаре
|6
|зщ
|Лукас Вильяльба
|27
|зщ
|Марьяно Биттоло
75'
|7
|зщ
|Javier Cabrera
|3
|пз
|Лусиано Санчес
61'
|32
|пз
|Лусьяно Гондоу
74'
|17
|пз
|Франко Мояно
|13
|пз
|Франсиско Гонсалес
75'
|5
|пз
|Федерико Редондо
|9
|нп
|Габриэль Авалос
44'
|10
|нп
|Гастон Верон
44'
|30
|зщ
|Pablo Minissale
61'
|16
|нп
|Родриго Кабраль
74'
|14
|пз
|Matias Vera
75'
|15
|пз
|Леонардо Эредия
75'
|1
|вр
|Дейвсон Фабио
|12
|зщ
|Marcelo
|33
|зщ
|Нино
|2
|зщ
|Samuel
|21
|пз
|Джон Арьяс
90+4'
|10
|пз
|Paulo Ganso
61'
|7
|пз
|Андре Триндаде
|45
|пз
|Vinicius Lima
|30
|пз
|Фелипе Мело
81'
|14
|нп
|Херман Кано
|11
|нп
|Кено
81'
|40
|зщ
|Диого
61'
|8
|пз
|Мартинелли
81'
|19
|пз
|Леонардо Фернандес
81'
|38
|нп
|Yony Gonzalez
90+4'
Запасные
|20
|вр
|Федерико Лансильотта
|24
|зщ
|Leonel Gonzalez
|11
|зщ
|Тьяго Нусс
|4
|зщ
|Роман Вега
|12
|пз
|Juan José Cardozo
|8
|пз
|Алан Родригес
|33
|Roman Riquelme
|23
|зщ
|Гуга
|4
|зщ
|Марлон
|44
|зщ
|David Braz
|29
|пз
|Тиаго Сантос
|9
|нп
|John Kennedy Batista de Souza
|99
|нп
|Lele
|22
|Pedro Rangel
|20
|Danielzinho
Главные тренеры
|Габриэль Алехандро Милито
|Фернандо Диниз Силва
История личных встреч
|21.04.2011
|Кубок Либертадорес - 2011
|Группа 3. 6-й тур
|2 : 4
|10.02.2011
|Кубок Либертадорес - 2011
|Группа 3. 1-й тур
|2 : 2
|28.07.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 27-й тур
|2 : 3
|22.07.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 26-й тур
|0 : 2
|17.07.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 25-й тур
|1 : 0
|10.07.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 24-й тур
|0 : 0
|07.07.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 23-й тур
|0 : 0
|29.07.2023
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|25.07.2023
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|16.07.2023
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|09.07.2023
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|2 : 0
|01.07.2023
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A07
| Аргентинос Хуниорс (Аргентина)
Флуминенсе (Бразилия)
Аргентинос Хуниорс1 : 1
Флуминенсе
Флуминенсе09.08
Аргентинос Хуниорс
0
0
1
1
A03
| Ривер Плейт (Аргентина)
Интернасьонал (Бразилия)
Ривер Плейт02.08
Интернасьонал
Интернасьонал09.08
Ривер Плейт
0
0
0
0
A04
| Боливар (Боливия)
Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Боливар02.08
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе09.08
Боливар
0
0
0
0
A05
| Насьональ М (Уругвай)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Насьональ М03.08
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс10.08
Насьональ М
0
0
0
0
A08
| Депортиво Перейра (Колумбия)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Перейра03.08
Индепендьенте дель Валье
Индепендьенте дель Валье10.08
Депортиво Перейра
0
0
0
0
A01
| Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро03.08
Палмейрас
Палмейрас10.08
Атлетико Минейро
0
0
0
0
A02
| Атлетико Насьональ (Колумбия)
Расинг А (Аргентина)
Атлетико Насьональ04.08
Расинг А
Расинг А11.08
Атлетико Насьональ
0
0
0
0
A06
| Фламенго (Бразилия)
Олимпия (Парагвай)
Фламенго04.08
Олимпия
Олимпия11.08
Фламенго
0
0
0
0