Боливар - Атлетико Паранаэнсе 02 Августа прямая трансляция
02 Августа 2023 года в 03:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 1-й матч
Окончен
3 : 1
- 13'1:1Роннье Фернандес
- 27'2:1Diego Ibanez
- 76'3:1Роннье Фернандес
- 90+5'Gabriel Villamil
0'
45'
90'
- 9'0:1Эрик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливар - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 02 Августа 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боливар
Ла-Пас, Боливия
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба, Бразилия
|1
|вр
|Карлос Лампе
|3
|зщ
|Bryan Bentaberry
|22
|зщ
|Николас Феррейра
|4
|зщ
|Хосе Сагредо
|17
|пз
|Patricio Rodriguez
66'
|23
|пз
|Leonel Justiniano
|15
|пз
|Gabriel Villamil
|8
|пз
|Diego Ibanez
66'
|10
|нп
|Бруно Савио
|19
|нп
|Chico
82'
|9
|нп
|Роннье Фернандес
|16
|Miguel Villarroel
66'
|24
|Javier Uzeda
66'
|18
|нп
|Carmelo Algaranaz
82'
|1
|вр
|Bento Krepski
|2
|зщ
|Келлвен
87'
|3
|зщ
|Жозе Ивалдо
|4
|зщ
|Кайке Роша
|30
|зщ
|Lucas Esquivel
|5
|пз
|Фернандиньо
75'
|26
|пз
|Эрик
|20
|пз
|Артуро Видаль
74'
|19
|пз
|Thiago
46'
|14
|пз
|Агустин Каноббио
|9
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
58'
|78
|Caca
46'
|92
|нп
|Пабло Тейшейра
58'
|8
|пз
|Витор Фрезарин
74'
|17
|пз
|Уго Моура
75'
|22
|зщ
|Мадсон
87'
История личных встреч
|30.06.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 6-й тур
|4 : 0
|07.06.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 5-й тур
|2 : 0
|24.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|04.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 3-й тур
|0 : 4
|20.04.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|29.07.2023
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|3 : 3
|24.07.2023
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|0 : 2
|17.07.2023
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|2 : 0
|10.07.2023
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|02.07.2023
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A07
| Аргентинос Хуниорс (Аргентина)
Флуминенсе (Бразилия)
Аргентинос Хуниорс1 : 1
Флуминенсе
Флуминенсе09.08
Аргентинос Хуниорс
0
0
1
1
A03
| Ривер Плейт (Аргентина)
Интернасьонал (Бразилия)
Ривер Плейт2 : 1
Интернасьонал
Интернасьонал09.08
Ривер Плейт
1
0
2
1
A04
| Боливар (Боливия)
Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Боливар3 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе09.08
Боливар
1
0
3
1
A05
| Насьональ М (Уругвай)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Насьональ М03.08
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс10.08
Насьональ М
0
0
0
0
A08
| Депортиво Перейра (Колумбия)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Перейра03.08
Индепендьенте дель Валье
Индепендьенте дель Валье10.08
Депортиво Перейра
0
0
0
0
A01
| Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро03.08
Палмейрас
Палмейрас10.08
Атлетико Минейро
0
0
0
0
A02
| Атлетико Насьональ (Колумбия)
Расинг А (Аргентина)
Атлетико Насьональ04.08
Расинг А
Расинг А11.08
Атлетико Насьональ
0
0
0
0
A06
| Фламенго (Бразилия)
Олимпия (Парагвай)
Фламенго04.08
Олимпия
Олимпия11.08
Фламенго
0
0
0
0