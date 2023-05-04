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Боливар - Атлетико Паранаэнсе 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2023 года в 03:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 1-й матч
Боливар
Окончен
3 : 1
Атлетико Паранаэнсе

  • 13'
    1:1
    Роннье Фернандес
  • 27'
    2:1
    Diego Ibanez
  • 76'
    3:1
    Роннье Фернандес
  • 90+5'
    Gabriel Villamil
0'
45'
90'
  • 9'
    0:1
    Эрик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливар - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 02 Августа 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боливар
Ла-Пас, Боливия
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба, Бразилия
1БоливияврКарлос Лампе
3УругвайзщBryan Bentaberry
22АргентиназщНиколас Феррейра
4БоливиязщХосе Сагредо
17АргентинапзPatricio Rodriguez
66'
23БоливияпзLeonel Justiniano
15БоливияпзGabriel Villamil
8БоливияпзDiego Ibanez
66'
10БразилиянпБруно Савио
19Бразилиянп Chico
82'
9ЧилинпРоннье Фернандес
16БоливияMiguel Villarroel
66'
24БоливияJavier Uzeda
66'
18БоливиянпCarmelo Algaranaz
82'
1БразилияврBento Krepski
2Бразилиязщ Келлвен
87'
3БразилиязщЖозе Ивалдо
4БразилиязщКайке Роша
30АргентиназщLucas Esquivel
5Бразилияпз Фернандиньо
75'
26Бразилияпз Эрик
20ЧилипзАртуро Видаль
74'
19Бразилияпз Thiago
46'
14УругвайпзАгустин Каноббио
9БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
58'
78Бразилия Caca
46'
92БразилиянпПабло Тейшейра
58'
8БразилияпзВитор Фрезарин
74'
17БразилияпзУго Моура
75'
22Бразилиязщ Мадсон
87'
История личных встреч
30.06.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 6-й тур 4 : 0Боливар
07.06.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 5-й тур Боливар2 : 0
24.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 4-й тур Боливар1 : 0
04.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 3-й тур 0 : 4Боливар
20.04.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 2-й тур 2 : 1Боливар
29.07.2023 Бразилия - Серия А 17-й тур Атлетико Паранаэнсе3 : 3
24.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур 0 : 2Атлетико Паранаэнсе
17.07.2023 Бразилия - Серия А 15-й тур Атлетико Паранаэнсе2 : 0
10.07.2023 Бразилия - Серия А 14-й тур 1 : 0Атлетико Паранаэнсе
02.07.2023 Бразилия - Серия А 13-й тур Атлетико Паранаэнсе2 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A07
 Аргентинос Хуниорс (Аргентина)
Флуминенсе (Бразилия)
Аргентинос Хуниорс
Флуминенсе
1 : 1
Флуминенсе
Аргентинос Хуниорс
09.08
0
0
1
1
A03
 Ривер Плейт (Аргентина)
Интернасьонал (Бразилия)
Ривер Плейт
Интернасьонал
2 : 1
Интернасьонал
Ривер Плейт
09.08
1
0
2
1
A04
 Боливар (Боливия)
Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Боливар
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Боливар
09.08
1
0
3
1
A05
 Насьональ М (Уругвай)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Насьональ М
Бока Хуниорс
03.08
Бока Хуниорс
Насьональ М
10.08
0
0
0
0
A08
 Депортиво Перейра (Колумбия)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валье
03.08
Индепендьенте дель Валье
Депортиво Перейра
10.08
0
0
0
0
A01
 Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро
Палмейрас
03.08
Палмейрас
Атлетико Минейро
10.08
0
0
0
0
A02
 Атлетико Насьональ (Колумбия)
Расинг А (Аргентина)
Атлетико Насьональ
Расинг А
04.08
Расинг А
Атлетико Насьональ
11.08
0
0
0
0
A06
 Фламенго (Бразилия)
Олимпия (Парагвай)
Фламенго
Олимпия
04.08
Олимпия
Фламенго
11.08
0
0
0
0

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