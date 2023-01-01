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Ривер Плейт - Интернасьонал 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2023 года в 03:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 1-й матч
Ривер Плейт
Окончен
2 : 1
Интернасьонал

  • 28'
    Игнасио Фернандес
  • 45'
    Leandro Gonzalez Pirez
  • 65'
    1:1
    Пабло Солари
  • 79'
    2:1
    Пабло Солари
0'
45'
90'
  • 20'
    Фабрисио Бустос
  • 45+1'
    0:1
    Эннер Валенсия
  • 56'
    Габриэль Меркадо
  • 62'
    Чарлес Арангис
  • 69'
    Johnny
  • 90+2'
    Педро Энрике
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Интернасьонал, которое состоится 02 Августа 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Интернасьонал
Порту-Алегри, Бразилия
1АргентинаврФранко Армани
13АргентиназщЭнсо Диас
17ЧилизщПауло Диас
14АргентиназщLeandro Gonzalez Pirez
20АргентиназщMilton Casco
21АргентинапзEzequiel Barco
10АргентинапзИгнасио Фернандес
82'
11УругвайпзNicolas de la Cruz
86'
29АргентинапзРодриго Альендро
24АргентинапзЭнцо Перес
64'
18АргентинанпLucas Beltran
86'
36АргентинанпПабло Солари
64'
8АргентинапзАгустин Палавесино
82'
31АргентинапзСантьяго Симон
86'
7АргентинанпМатиас Суарес
86'
33УругвайврСерхио Рочет
16АргентиназщФабрисио Бустос
67'
25АргентиназщГабриэль Меркадо
44Бразилиязщ Витао
6Бразилиязщ Рене
30СШАпз Johnny
20ЧилипзЧарлес Арангис
74'
14УругвайпзКарлос Де Пена
11Бразилияпз Вандерсон
67'
10БразилияпзАлан Патрик
87'
13ЭквадорнпЭннер Валенсия
74'
21БразилиязщIgor Gomes
67'
17БразилияпзГуставо Кампаньяро
67'
40Бразилияпз Ромуло
74'
9БразилиянпЛуис Адриано
74'
28БразилияпзПедро Энрике
87'
Запасные
33АргентинаврEzequiel Centurion
2ПарагвайзщРоберт Рохас
38АргентиназщРамиро Фунес Мори
22АргентинапзМатиас Краневиттер
47АргентинапзФакундо Колидио
26АргентинанпJose Paradela
9КолумбиянпMiguel Borja
25ВенесуэланпХосе Саломон Рондон
31Бразилиявр John Victor
22КолумбиязщНиколас Эрнандес
23Бразилияпз Габриэл
8БразилияпзБруно Энрике
41БразилияпзMatheus dos Santos Dias
27Бразилияпз Маурисио
45Бразилия Lucca
Главные тренеры
БразилияМано Менезес
История личных встреч
08.05.2019 Кубок Либертадорес - 2019 Группа A. 6-й тур Ривер Плейт2 : 2Интернасьонал
04.04.2019 Кубок Либертадорес - 2019 Группа A. 3-й тур Интернасьонал2 : 2Ривер Плейт
29.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 27-й тур Ривер Плейт2 : 1
24.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 26-й тур 3 : 3Ривер Плейт
16.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 25-й тур Ривер Плейт3 : 1
09.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 24-й тур 0 : 0Ривер Плейт
06.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 23-й тур Ривер Плейт2 : 0
29.07.2023 Бразилия - Серия А 17-й тур Интернасьонал1 : 2
23.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур 0 : 0Интернасьонал
17.07.2023 Бразилия - Серия А 15-й тур Интернасьонал0 : 0
09.07.2023 Бразилия - Серия А 14-й тур 2 : 0Интернасьонал
02.07.2023 Бразилия - Серия А 13-й тур Интернасьонал0 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A07
 Аргентинос Хуниорс (Аргентина)
Флуминенсе (Бразилия)
Аргентинос Хуниорс
Флуминенсе
1 : 1
Флуминенсе
Аргентинос Хуниорс
09.08
0
0
1
1
A03
 Ривер Плейт (Аргентина)
Интернасьонал (Бразилия)
Ривер Плейт
Интернасьонал
2 : 1
Интернасьонал
Ривер Плейт
09.08
1
0
2
1
A04
 Боливар (Боливия)
Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Боливар
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Боливар
09.08
1
0
3
1
A05
 Насьональ М (Уругвай)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Насьональ М
Бока Хуниорс
03.08
Бока Хуниорс
Насьональ М
10.08
0
0
0
0
A08
 Депортиво Перейра (Колумбия)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валье
03.08
Индепендьенте дель Валье
Депортиво Перейра
10.08
0
0
0
0
A01
 Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро
Палмейрас
03.08
Палмейрас
Атлетико Минейро
10.08
0
0
0
0
A02
 Атлетико Насьональ (Колумбия)
Расинг А (Аргентина)
Атлетико Насьональ
Расинг А
04.08
Расинг А
Атлетико Насьональ
11.08
0
0
0
0
A06
 Фламенго (Бразилия)
Олимпия (Парагвай)
Фламенго
Олимпия
04.08
Олимпия
Фламенго
11.08
0
0
0
0

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