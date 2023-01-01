Ривер Плейт - Интернасьонал 02 Августа прямая трансляция
02 Августа 2023 года в 03:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 1-й матч
Окончен
2 : 1
- 28'Игнасио Фернандес
- 45'Leandro Gonzalez Pirez
- 65'1:1Пабло Солари
- 79'2:1Пабло Солари
0'
45'
90'
- 20'Фабрисио Бустос
- 45+1'0:1Эннер Валенсия
- 56'Габриэль Меркадо
- 62'Чарлес Арангис
- 69'Johnny
- 90+2'Педро Энрике
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Интернасьонал, которое состоится 02 Августа 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Интернасьонал
Порту-Алегри, Бразилия
|1
|вр
|Франко Армани
|13
|зщ
|Энсо Диас
|17
|зщ
|Пауло Диас
|14
|зщ
|Leandro Gonzalez Pirez
|20
|зщ
|Milton Casco
|21
|пз
|Ezequiel Barco
|10
|пз
|Игнасио Фернандес
82'
|11
|пз
|Nicolas de la Cruz
86'
|29
|пз
|Родриго Альендро
|24
|пз
|Энцо Перес
64'
|18
|нп
|Lucas Beltran
86'
|36
|нп
|Пабло Солари
64'
|8
|пз
|Агустин Палавесино
82'
|31
|пз
|Сантьяго Симон
86'
|7
|нп
|Матиас Суарес
86'
|33
|вр
|Серхио Рочет
|16
|зщ
|Фабрисио Бустос
67'
|25
|зщ
|Габриэль Меркадо
|44
|зщ
|Витао
|6
|зщ
|Рене
|30
|пз
|Johnny
|20
|пз
|Чарлес Арангис
74'
|14
|пз
|Карлос Де Пена
|11
|пз
|Вандерсон
67'
|10
|пз
|Алан Патрик
87'
|13
|нп
|Эннер Валенсия
74'
|21
|зщ
|Igor Gomes
67'
|17
|пз
|Густаво Кампаньяро
67'
|40
|пз
|Ромуло
74'
|9
|нп
|Луис Адриано
74'
|28
|пз
|Педро Энрике
87'
Запасные
|33
|вр
|Ezequiel Centurion
|2
|зщ
|Роберт Рохас
|38
|зщ
|Рамиро Фунес Мори
|22
|пз
|Матиас Краневиттер
|47
|пз
|Факундо Колидио
|26
|нп
|Jose Paradela
|9
|нп
|Miguel Borja
|25
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|31
|вр
|John Victor
|22
|зщ
|Николас Эрнандес
|23
|пз
|Габриэл
|8
|пз
|Бруно Энрике
|41
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|27
|пз
|Маурисио
|45
|Lucca
Главные тренеры
|Мано Менезес
История личных встреч
|08.05.2019
|Кубок Либертадорес - 2019
|Группа A. 6-й тур
|2 : 2
|04.04.2019
|Кубок Либертадорес - 2019
|Группа A. 3-й тур
|2 : 2
|29.07.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 27-й тур
|2 : 1
|24.07.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 26-й тур
|3 : 3
|16.07.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 25-й тур
|3 : 1
|09.07.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 24-й тур
|0 : 0
|06.07.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 23-й тур
|2 : 0
|29.07.2023
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|23.07.2023
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|17.07.2023
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|09.07.2023
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|2 : 0
|02.07.2023
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A07
| Аргентинос Хуниорс (Аргентина)
Флуминенсе (Бразилия)
Аргентинос Хуниорс1 : 1
Флуминенсе
Флуминенсе09.08
Аргентинос Хуниорс
0
0
1
1
A03
| Ривер Плейт (Аргентина)
Интернасьонал (Бразилия)
Ривер Плейт2 : 1
Интернасьонал
Интернасьонал09.08
Ривер Плейт
1
0
2
1
A04
| Боливар (Боливия)
Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Боливар3 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе09.08
Боливар
1
0
3
1
A05
| Насьональ М (Уругвай)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Насьональ М03.08
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс10.08
Насьональ М
0
0
0
0
A08
| Депортиво Перейра (Колумбия)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Перейра03.08
Индепендьенте дель Валье
Индепендьенте дель Валье10.08
Депортиво Перейра
0
0
0
0
A01
| Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро03.08
Палмейрас
Палмейрас10.08
Атлетико Минейро
0
0
0
0
A02
| Атлетико Насьональ (Колумбия)
Расинг А (Аргентина)
Атлетико Насьональ04.08
Расинг А
Расинг А11.08
Атлетико Насьональ
0
0
0
0
A06
| Фламенго (Бразилия)
Олимпия (Парагвай)
Фламенго04.08
Олимпия
Олимпия11.08
Фламенго
0
0
0
0