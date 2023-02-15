Челси - Боруссия Д 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
03 Августа 2023 года в 03:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Боруссия Д, которое состоится 03 Августа 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Эдин Терзич
История личных встреч
|07.03.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|15.02.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|31.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 6
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 7