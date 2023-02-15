21:40 ()
Онлайн трансляции
Среда 02 августа
Четверг 03 августа
Свернуть список

Челси - Боруссия Д 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
03 Августа 2023 года в 03:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Челси
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Боруссия Д, которое состоится 03 Августа 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Германия Эдин Терзич
История личных встреч
07.03.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Челси2 : 0Боруссия Д
15.02.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Боруссия Д1 : 0Челси
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси2 : 0
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Челси
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси4 : 3
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси5 : 0
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси1 : 1
31.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Боруссия Д
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 6Боруссия Д
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Боруссия Д
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Боруссия Д
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 7Боруссия Д

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close