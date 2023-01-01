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Атлетико М - Реал Сосьедад 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Би-Би-Ви-Эй (Гуадалупе, Мексика), вместимость: 53500
03 Августа 2023 года в 04:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Атлетико М
Реал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Сосьедад, которое состоится 03 Августа 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Би-Би-Ви-Эй (Гуадалупе, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
03.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Реал Сосьедад1 : 1Атлетико М
22.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Реал Сосьедад1 : 2Атлетико М
19.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад2 : 0Атлетико М
24.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Атлетико М2 : 2Реал Сосьедад
12.05.2021 Испания - Примера 36-й тур Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
22.12.2020 Испания - Примера 15-й тур Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
19.07.2020 Испания - Примера 38-й тур Атлетико М1 : 1Реал Сосьедад
14.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Реал Сосьедад2 : 0Атлетико М
03.03.2019 Испания - Примера 26-й тур Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Атлетико М
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Атлетико М2 : 3
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 2Атлетико М
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 3 : 3Атлетико М
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реал Сосьедад1 : 0
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Реал Сосьедад
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Сосьедад2 : 1
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Реал Сосьедад1 : 0

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