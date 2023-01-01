Атлетико М - Реал Сосьедад 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Би-Би-Ви-Эй (Гуадалупе, Мексика), вместимость: 53500
03 Августа 2023 года в 04:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Сосьедад, которое состоится 03 Августа 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Би-Би-Ви-Эй (Гуадалупе, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|24.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|12.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|22.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 2
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|14.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 0
|03.03.2019
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 2
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 3
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0