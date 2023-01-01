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Чонбук Хёндэ Моторс - ПСЖ 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Главный стадион Азиады (Пусан, Южная Корея), вместимость: 53864
03 Августа 2023 года в 11:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Чонбук Хёндэ Моторс
ПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чонбук Хёндэ Моторс - ПСЖ, которое состоится 03 Августа 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Главный стадион Азиады (Пусан, Южная Корея). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чонбук Хёндэ Моторс
Чолла-Пукто, Южная Корея
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
Румыния Дан Петреску
Испания Луис Энрике
История личных встреч
05.12.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур Чонбук Хёндэ Моторс2 : 0
28.11.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф чемпионов. 37-й тур 0 : 2Чонбук Хёндэ Моторс
21.11.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 3 : 2Чонбук Хёндэ Моторс
06.11.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Чонбук Хёндэ Моторс3 : 2
30.10.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 0 : 4Чонбук Хёндэ Моторс
01.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ1 : 2
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 3
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ0 : 0
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 0
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур ПСЖ2 : 3

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