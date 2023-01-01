Чонбук Хёндэ Моторс - ПСЖ 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Главный стадион Азиады (Пусан, Южная Корея), вместимость: 53864
03 Августа 2023 года в 11:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чонбук Хёндэ Моторс - ПСЖ, которое состоится 03 Августа 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Главный стадион Азиады (Пусан, Южная Корея). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чонбук Хёндэ Моторс
Чолла-Пукто, Южная Корея
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
|Дан Петреску
|Луис Энрике
История личных встреч
|05.12.2021
|Южная Корея - Кей-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|2 : 0
|28.11.2021
|Южная Корея - Кей-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|0 : 2
|21.11.2021
|Южная Корея - Кей-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|3 : 2
|06.11.2021
|Южная Корея - Кей-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 2
|30.10.2021
|Южная Корея - Кей-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 4
|01.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3