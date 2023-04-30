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Астон Вилла - Лацио 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Паундленд Бескот (Уолсолл, Англия), вместимость: 11300
03 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Астон Вилла
Лацио

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лацио, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Паундленд Бескот (Уолсолл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Лацио
Рим, Италия
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Астон Вилла2 : 1
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 1Астон Вилла
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Астон Вилла2 : 1
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Астон Вилла
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 0Астон Вилла
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лацио2 : 0
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лацио4 : 0
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лацио5 : 0
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 0 : 2Лацио
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Лацио3 : 2

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