Астон Вилла - Лацио 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Паундленд Бескот (Уолсолл, Англия), вместимость: 11300
03 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лацио, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Паундленд Бескот (Уолсолл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Лацио
Рим, Италия
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2