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Атлетико Минейро - Палмейрас 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2023 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 1-й матч
Атлетико Минейро
Палмейрас

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Палмейрас, которое состоится 03 Августа 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Португалия Абел Феррейра
История личных встреч
29.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур Атлетико Минейро1 : 1Палмейрас
29.09.2022 Бразилия - Серия А 28-й тур Атлетико Минейро0 : 1Палмейрас
11.08.2022 Кубок Либертадорес - 2022 1/4 финала. 2-й матч Палмейрас0 : 0 6 : 5Атлетико Минейро
04.08.2022 Кубок Либертадорес - 2022 1/4 финала. 1-й матч Атлетико Минейро2 : 2Палмейрас
05.06.2022 Бразилия - Серия А 9-й тур Палмейрас0 : 0Атлетико Минейро
24.11.2021 Бразилия - Серия А 35-й тур Палмейрас2 : 2Атлетико Минейро
29.09.2021 Кубок Либертадорес - 2021 1/2 финала. 2-й матч Атлетико Минейро1 : 1Палмейрас
22.09.2021 Кубок Либертадорес - 2021 1/2 финала. 1-й матч Палмейрас0 : 0Атлетико Минейро
15.08.2021 Бразилия - Серия А 16-й тур Атлетико Минейро2 : 0Палмейрас
26.02.2021 Бразилия - Серия А 38-й тур Атлетико Минейро2 : 0Палмейрас
30.07.2023 Бразилия - Серия А 17-й тур Атлетико Минейро1 : 2
23.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур 1 : 0Атлетико Минейро
18.07.2023 Бразилия - Серия А 15-й тур 0 : 0Атлетико Минейро
09.07.2023 Бразилия - Серия А 14-й тур Атлетико Минейро0 : 1
02.07.2023 Бразилия - Серия А 13-й тур Атлетико Минейро2 : 2
30.07.2023 Бразилия - Серия А 17-й тур 1 : 4Палмейрас
22.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур Палмейрас3 : 1
17.07.2023 Бразилия - Серия А 15-й тур 0 : 0Палмейрас
09.07.2023 Бразилия - Серия А 14-й тур Палмейрас1 : 1
02.07.2023 Бразилия - Серия А 13-й тур 2 : 2Палмейрас

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