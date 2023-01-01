Витория Гимарайнш - Целе 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Целе, которое состоится 03 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
Целе
Целе, Словения
Главные тренеры
|Альберт Риера
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 4
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 4
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 4
|22.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|11.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|24.01.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|24.09.2020
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|1 : 0 ДВ