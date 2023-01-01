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Витория Гимарайнш - Целе 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Витория Гимарайнш
Целе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Целе, которое состоится 03 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
Целе
Целе, Словения
Главные тренеры
Испания Альберт Риера
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Целе3 : 4Витория Гимарайнш
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Целе3 : 4Витория Гимарайнш
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 3 : 0Витория Гимарайнш
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур 0 : 1Витория Гимарайнш
07.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Витория Гимарайнш3 : 0
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Целе3 : 4Витория Гимарайнш
22.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи 1 : 1Целе
11.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи 1 : 0Целе
24.01.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи 1 : 3Целе
24.09.2020 Лига Европы 3-й квалификационный раунд 1 : 0 ДВЦеле

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