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Шэмрок Роверс - Ференцварош 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Таллахт (Дублин, Ирландия), вместимость: 8600
03 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Шэмрок Роверс
Ференцварош

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шэмрок Роверс - Ференцварош, которое состоится 03 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Таллахт (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
Ирландия Стивен Брэдли
Венгрия Чаба Мате
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ференцварош4 : 0Шэмрок Роверс
25.08.2022 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Шэмрок Роверс1 : 0Ференцварош
18.08.2022 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Ференцварош4 : 0Шэмрок Роверс
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ференцварош4 : 0Шэмрок Роверс
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Шэмрок Роверс
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Шэмрок Роверс0 : 1
07.07.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 23-й тур 0 : 0Шэмрок Роверс
30.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 22-й тур 2 : 0Шэмрок Роверс
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ференцварош4 : 0Шэмрок Роверс
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Ференцварош0 : 3
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Ференцварош
28.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 33-й тур 1 : 0Ференцварош
20.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 32-й тур Ференцварош1 : 3

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