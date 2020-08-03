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Легия - Ордабасы 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
03 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Легия
Ордабасы

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Ордабасы, которое состоится 03 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ордабасы2 : 2Легия
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ордабасы2 : 2Легия
21.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур Легия3 : 0
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Легия3 : 1
20.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур 1 : 0Легия
12.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Легия5 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ордабасы2 : 2Легия
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Ордабасы2 : 1
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Ордабасы
10.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур 0 : 4Ордабасы
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Ордабасы2 : 0

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