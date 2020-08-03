Легия - Ордабасы 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
03 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Ордабасы, которое состоится 03 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
Главные тренеры
|Коста Руньяич
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|21.07.2023
|Польша - Экстракласса
|1-й тур
|3 : 0
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|3 : 1
|20.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|5 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|10.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 4
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0