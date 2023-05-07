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Борац Б-Л - Аустрия В 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Борац Б-Л
Аустрия В

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борац Б-Л - Аустрия В, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Аустрия В
Вена, Австрия
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Аустрия В1 : 0Борац Б-Л
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Аустрия В1 : 0Борац Б-Л
28.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 33-й тур 2 : 1Борац Б-Л
21.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 32-й тур Борац Б-Л3 : 2
14.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 31-й тур 1 : 0Борац Б-Л
07.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 30-й тур Борац Б-Л1 : 0
30.07.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 1-й тур Аустрия В0 : 3
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Аустрия В1 : 0Борац Б-Л
11.06.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф за Лигу конференций. Финал Аустрия В5 : 0
08.06.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф за Лигу конференций. Финал 1 : 1Аустрия В
03.06.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Аустрия В1 : 1

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