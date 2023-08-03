Ларн - Балкани 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Солитьюд (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 6224
03 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ларн - Балкани, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Солитьюд (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
Балкани
Сува-Река, Косово
Главные тренеры
|Тирнан Линч
|Илир Дая
История личных встреч
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2 ДВ
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|05.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|03.11.2022
|Лига конференций
|Группа G. 6-й тур
|1 : 0
|27.10.2022
|Лига конференций
|Группа G. 5-й тур
|0 : 1