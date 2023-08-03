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Ларн - Балкани 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Солитьюд (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 6224
03 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ларн
Балкани

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ларн - Балкани, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Солитьюд (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
Балкани
Сува-Река, Косово
Главные тренеры
Северная Ирландия Тирнан Линч
Албания Илир Дая
История личных встреч
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Балкани3 : 0Ларн
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Балкани3 : 0Ларн
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Ларн2 : 2 ДВ
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Ларн
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Ларн0 : 1
05.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Ларн
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Балкани3 : 0Ларн
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Балкани
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Балкани2 : 0
03.11.2022 Лига конференций Группа G. 6-й тур 1 : 0Балкани
27.10.2022 Лига конференций Группа G. 5-й тур Балкани0 : 1

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