Хаверфордуэст Каунти - Б-36 Торсхавн 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
03 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаверфордуэст Каунти - Б-36 Торсхавн, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаверфордуэст Каунти
Хаверфордуэст, Уэльс
Б-36 Торсхавн
Торсхавн, Фарерские острова
Главные тренеры
|Дан Бримсвуйк
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0 3 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|15.05.2021
|Уэльс - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. 10-й тур
|2 : 0
|08.05.2021
|Уэльс - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. 9-й тур
|1 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2 ДВ
|12.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|09.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|03.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0