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Хаверфордуэст Каунти - Б-36 Торсхавн 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
03 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Хаверфордуэст Каунти
Б-36 Торсхавн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаверфордуэст Каунти - Б-36 Торсхавн, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаверфордуэст Каунти
Хаверфордуэст, Уэльс
Б-36 Торсхавн
Торсхавн, Фарерские острова
Главные тренеры
Фарерские острова Дан Бримсвуйк
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Б-36 Торсхавн2 : 1Хаверфордуэст Каунти
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Б-36 Торсхавн2 : 1Хаверфордуэст Каунти
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Хаверфордуэст Каунти1 : 0 3 : 2
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Хаверфордуэст Каунти
15.05.2021 Уэльс - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 10-й тур Хаверфордуэст Каунти2 : 0
08.05.2021 Уэльс - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 9-й тур Хаверфордуэст Каунти1 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Б-36 Торсхавн2 : 1Хаверфордуэст Каунти
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2 ДВБ-36 Торсхавн
12.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Б-36 Торсхавн0 : 0
09.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Б-36 Торсхавн1 : 2
03.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 0Б-36 Торсхавн

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