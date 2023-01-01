Хайберниан - Интер Клуб Эскальдес 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 20421
03 Августа 2023 года в 21:15 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайберниан - Интер Клуб Эскальдес, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
Интер Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|27.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|1 : 1
|24.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|4 : 2
|21.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|0 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|27.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0