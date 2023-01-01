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Хайберниан - Интер Клуб Эскальдес 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 20421
03 Августа 2023 года в 21:15 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Хайберниан
Интер Клуб Эскальдес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайберниан - Интер Клуб Эскальдес, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
Интер Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Интер Клуб Эскальдес2 : 1Хайберниан
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Интер Клуб Эскальдес2 : 1Хайберниан
27.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур 1 : 1Хайберниан
24.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Хайберниан4 : 2
21.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Хайберниан1 : 3
13.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 0 : 0Хайберниан
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Интер Клуб Эскальдес2 : 1Хайберниан
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Интер Клуб Эскальдес
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Интер Клуб Эскальдес2 : 1
27.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Интер Клуб Эскальдес1 : 1
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 0Интер Клуб Эскальдес

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