Войводина - АПОЭЛ 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Караджордже (Нови-Сад, Сербия), вместимость: 14458
03 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Войводина - АПОЭЛ, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Караджордже (Нови-Сад, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Войводина
Нови-Сад, Сербия
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|30.07.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|5 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|28.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|2 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|27.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|4 : 3
|21.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 2
|14.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|1 : 1