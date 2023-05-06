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Войводина - АПОЭЛ 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Караджордже (Нови-Сад, Сербия), вместимость: 14458
03 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Войводина
АПОЭЛ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Войводина - АПОЭЛ, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Караджордже (Нови-Сад, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Войводина
Нови-Сад, Сербия
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч АПОЭЛ2 : 1Войводина
30.07.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 1-й тур 5 : 0Войводина
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч АПОЭЛ2 : 1Войводина
28.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур 1 : 1Войводина
21.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Войводина2 : 2
13.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 2 : 1Войводина
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч АПОЭЛ2 : 1Войводина
27.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 36-й тур АПОЭЛ4 : 3
21.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 35-й тур 3 : 2АПОЭЛ
14.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 34-й тур АПОЭЛ2 : 1
06.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 33-й тур 1 : 1АПОЭЛ

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