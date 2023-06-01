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Хаммарбю - Твенте 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 30001
03 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Хаммарбю
Твенте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаммарбю - Твенте, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаммарбю
Стокгольм, Швеция
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Главные тренеры
Испания Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Твенте1 : 0Хаммарбю
30.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 17-й тур Хаммарбю2 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Твенте1 : 0Хаммарбю
21.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 16-й тур 1 : 0Хаммарбю
16.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 15-й тур Хаммарбю3 : 1
09.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 14-й тур 1 : 2Хаммарбю
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Твенте1 : 0Хаммарбю
11.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матч Твенте1 : 0
08.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матч 1 : 1Твенте
04.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч Твенте4 : 0
01.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч 1 : 2Твенте

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