Хаммарбю - Твенте 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 30001
03 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаммарбю - Твенте, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаммарбю
Стокгольм, Швеция
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Главные тренеры
|Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|30.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|17-й тур
|2 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|21.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|16-й тур
|1 : 0
|16.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|15-й тур
|3 : 1
|09.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|14-й тур
|1 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|11.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матч
|1 : 0
|08.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|04.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|01.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2