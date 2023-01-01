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Прогресс Нидеркорн - Мидтьюлланн 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Ференц Карако (Венгрия);
Прогресс Нидеркорн
Мидтьюлланн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Прогресс Нидеркорн - Мидтьюлланн, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Прогресс Нидеркорн
Нидеркорн, Люксембург
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
16 Люксембург вр Элдин Латик
18 Камерун зщ Alex Guett Guett
4 Франция зщ Амаду Карамоко
27 Франция зщ Vincent Peugnet
38 Франция зщ Metin Karayer
12 Гана пз Brian Amofa
24 Босния и Герцеговина пз Emir Bijelic
17 Бельгия пз Mayron De Almeida
19 Франция пз Antoine Mazure-Hanus
20 Италия пз Omar Natami
6 Франция нп Крис Либои
1 Дания вр Йонас Лёссль
4 Дания зщ Стефан Гартенманн
15 Исландия зщ Сверрир Ингасон
73 Бразилия зщ Жуниньо
29 Бразилия зщ Паулиньо
8 Швеция пз Кристоффер Олссон
5 Уругвай пз Эмилиано Мартинес
24 Дания пз Оливер Сёренсен
58 Турция пз Араль Шимшир
11 Дания нп Густав Исаксен
10 Южная Корея нп Чхо Кю Сун
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
История личных встреч
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Мидтьюлланн2 : 0Прогресс Нидеркорн
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Мидтьюлланн2 : 0Прогресс Нидеркорн
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Прогресс Нидеркорн
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Прогресс Нидеркорн2 : 2
16.09.2020 Лига Европы 2-й квалификационный раунд Прогресс Нидеркорн0 : 5
26.08.2020 Лига Европы 1-й квалификационный раунд Прогресс Нидеркорн3 : 0
30.07.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 2-й тур Мидтьюлланн2 : 0
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Мидтьюлланн2 : 0Прогресс Нидеркорн
21.07.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 1-й тур Мидтьюлланн1 : 0
09.06.2023 Дания - Суперлига Плей-офф за Лигу конференций. Финал 0 : 1Мидтьюлланн
03.06.2023 Дания - Суперлига Плей-офф за право остаться. 32-й тур Мидтьюлланн4 : 2

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