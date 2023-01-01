Прогресс Нидеркорн - Мидтьюлланн 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Ференц Карако (Венгрия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Прогресс Нидеркорн - Мидтьюлланн, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Прогресс Нидеркорн
Нидеркорн, Люксембург
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
|16
|вр
|Элдин Латик
|18
|зщ
|Alex Guett Guett
|4
|зщ
|Амаду Карамоко
|27
|зщ
|Vincent Peugnet
|38
|зщ
|Metin Karayer
|12
|пз
|Brian Amofa
|24
|пз
|Emir Bijelic
|17
|пз
|Mayron De Almeida
|19
|пз
|Antoine Mazure-Hanus
|20
|пз
|Omar Natami
|6
|нп
|Крис Либои
|1
|вр
|Йонас Лёссль
|4
|зщ
|Стефан Гартенманн
|15
|зщ
|Сверрир Ингасон
|73
|зщ
|Жуниньо
|29
|зщ
|Паулиньо
|8
|пз
|Кристоффер Олссон
|5
|пз
|Эмилиано Мартинес
|24
|пз
|Оливер Сёренсен
|58
|пз
|Араль Шимшир
|11
|нп
|Густав Исаксен
|10
|нп
|Чхо Кю Сун
Главные тренеры
|Томас Томасберг
История личных встреч
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|16.09.2020
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд
|0 : 5
|26.08.2020
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд
|3 : 0
|30.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 2-й тур
|2 : 0
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|21.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|1 : 0
|09.06.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|0 : 1
|03.06.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 32-й тур
|4 : 2