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Стяуа - ЦСКА 1948 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
03 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Стяуа
ЦСКА 1948

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Стяуа - ЦСКА 1948, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Стяуа
Бухарест, Румыния
ЦСКА 1948
София, Болгария
История личных встреч
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч ЦСКА 19480 : 1Стяуа
29.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 3-й тур 0 : 2Стяуа
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч ЦСКА 19480 : 1Стяуа
22.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 2-й тур Стяуа2 : 1
16.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 1-й тур 1 : 3Стяуа
27.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 10-й тур Стяуа1 : 5
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч ЦСКА 19480 : 1Стяуа
21.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 2-й тур ЦСКА 19483 : 0
15.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 1-й тур 1 : 2ЦСКА 1948
07.06.2023 Болгария - Группа А Плей-офф чемпионов. 35-й тур ЦСКА 19480 : 0
03.06.2023 Болгария - Группа А Плей-офф чемпионов. 34-й тур 1 : 1ЦСКА 1948

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