Стяуа - ЦСКА 1948 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
03 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Стяуа - ЦСКА 1948, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Стяуа
Бухарест, Румыния
ЦСКА 1948
София, Болгария
История личных встреч
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|29.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 3-й тур
|0 : 2
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|22.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 2-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 1-й тур
|1 : 3
|27.05.2023
|Румыния - Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 10-й тур
|1 : 5
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|21.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 2-й тур
|3 : 0
|15.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 1-й тур
|1 : 2
|07.06.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 1