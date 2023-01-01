18:31 ()
Свернуть список

Марибор - Дифферданж 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Марибор
Дифферданж

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марибор - Дифферданж, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марибор
Марибор, Словения
Дифферданж
Дифферданж, Люксембург
Главные тренеры
Португалия Педру Мигел Резенде
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Дифферданж1 : 1Марибор
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Дифферданж1 : 1Марибор
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Марибор
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Марибор1 : 1
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 0Марибор
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Марибор0 : 0
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Дифферданж1 : 1Марибор
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Дифферданж1 : 2 ДВ
07.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Дифферданж
27.08.2020 Лига Европы 1-й квалификационный раунд 3 : 0Дифферданж
06.07.2017 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Дифферданж1 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close