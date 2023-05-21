Адана Демирспор - ЧФР Клуж 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Ени Адана (Адана, Турция), вместимость: 33543
03 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Адана Демирспор - ЧФР Клуж, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ени Адана (Адана, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Адана Демирспор
Адана, Турция
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Главные тренеры
|Андреа Мандорлини
|Андреа Мандорлини
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|1 : 2
|03.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|2 : 3
|30.05.2023
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|0 : 2
|21.05.2023
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|1 : 4
|30.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 3-й тур
|1 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|21.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 2-й тур
|1 : 3
|15.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 1-й тур
|2 : 0
|01.06.2023
|Румыния - Лига 1
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|1 : 0 ДВ