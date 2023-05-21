Нефтчи Б - Железничар 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтчи Б - Железничар, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Железничар
Сараево, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
|Адриан Муту
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|15.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|0 : 1
|08.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|0 : 4
|01.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|3 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|28.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 0