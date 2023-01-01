18:31 ()
Свернуть список

Петрокуб - Маккаби Т-А 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Петрокуб
Маккаби Т-А

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Петрокуб - Маккаби Т-А, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
Молдавия Иван Табанов
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Маккаби Т-А3 : 0Петрокуб
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Маккаби Т-А3 : 0Петрокуб
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Петрокуб1 : 2
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 5 : 0Петрокуб
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 4Петрокуб
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Петрокуб0 : 0
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Маккаби Т-А3 : 0Петрокуб
20.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 1 : 2Маккаби Т-А
15.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Маккаби Т-А3 : 0
08.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 3 : 1Маккаби Т-А
29.04.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 33-й тур Маккаби Т-А2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close