Петрокуб - Маккаби Т-А 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Петрокуб - Маккаби Т-А, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
|Иван Табанов
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|04.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 0
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|20.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 2
|15.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|08.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|3 : 1
|29.04.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|2 : 1