Рига - Кечкемет 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 10007
03 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рига - Кечкемет, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сконто (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рига
Рига, Латвия
Кечкемет
Кечкемет, Венгрия
Главные тренеры
|Иштван Сабо
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|30.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 24-й тур
|3 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|23.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 23-й тур
|0 : 6
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|26.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|33-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|32-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|31-й тур
|2 : 0
|05.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|30-й тур
|1 : 0