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Рига - Кечкемет 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 10007
03 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Рига
Кечкемет

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рига - Кечкемет, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сконто (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рига
Рига, Латвия
Кечкемет
Кечкемет, Венгрия
Главные тренеры
Венгрия Иштван Сабо
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Кечкемет2 : 1Рига
30.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 24-й тур Рига3 : 0
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Кечкемет2 : 1Рига
23.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 23-й тур 0 : 6Рига
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Рига
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Рига2 : 0
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Кечкемет2 : 1Рига
26.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 33-й тур Кечкемет1 : 0
21.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 32-й тур 3 : 0Кечкемет
13.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 31-й тур Кечкемет2 : 0
05.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 30-й тур 1 : 0Кечкемет

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