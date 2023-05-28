Сепси ОСК - ЦСКА С 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сепси ОСК - ЦСКА С, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сепси ОСК
Сфынту-Георге, Румыния
ЦСКА С
София, Болгария
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|31.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 3-й тур
|0 : 3
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|21.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 2-й тур
|1 : 0
|14.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 1-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Румыния - Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 10-й тур
|0 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|21.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 2-й тур
|1 : 0
|16.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 1-й тур
|0 : 0
|07.06.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|0 : 2
|03.06.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 1