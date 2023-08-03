Урарту - Фарул 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Урарту (Бананц) (Ереван, Армения), вместимость: 5000
03 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урарту - Фарул, которое состоится 03 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Урарту (Бананц) (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урарту
Ереван, Армения
Фарул
Констанца, Румыния
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Гунько
|Георге Хаджи
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 2
|30.07.2023
|Армения - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 2
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3 4 : 3
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|06.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 3-й тур
|1 : 3
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 2
|22.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 2-й тур
|4 : 1
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0 ДВ
|15.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 1-й тур
|0 : 1