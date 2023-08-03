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Урарту - Фарул 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Урарту (Бананц) (Ереван, Армения), вместимость: 5000
03 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Урарту
Фарул

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урарту - Фарул, которое состоится 03 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Урарту (Бананц) (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урарту
Ереван, Армения
Фарул
Констанца, Румыния
Главные тренеры
Россия Дмитрий Иванович Гунько
Румыния Георге Хаджи
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Фарул3 : 2Урарту
30.07.2023 Армения - Премьер-лига 1-й тур 1 : 2Урарту
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Фарул3 : 2Урарту
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 3 4 : 3Урарту
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Урарту0 : 1
06.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур Урарту1 : 1
30.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 3-й тур Фарул1 : 3
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Фарул3 : 2Урарту
22.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 2-й тур Фарул4 : 1
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0 ДВФарул
15.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 1-й тур 0 : 1Фарул

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