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Кауно Жальгирис - Лех П 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Кауно Жальгирис
Лех П

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кауно Жальгирис - Лех П, которое состоится 03 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кауно Жальгирис
Каунас, Литва
Лех П
Познань, Польша
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Лех П3 : 1Кауно Жальгирис
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Лех П3 : 1Кауно Жальгирис
22.07.2023 Литва - А лига 23-й тур 1 : 1Кауно Жальгирис
18.07.2023 Литва - А лига 24-й тур 1 : 1Кауно Жальгирис
07.07.2023 Литва - А лига 21-й тур 3 : 0Кауно Жальгирис
02.07.2023 Литва - А лига 20-й тур Кауно Жальгирис3 : 2
30.07.2023 Польша - Экстракласса 2-й тур Лех П2 : 0
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Лех П3 : 1Кауно Жальгирис
22.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур 1 : 2Лех П
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Лех П2 : 0
19.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур 0 : 3Лех П

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