Паневежис - Хапоэль Б-Ш 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Паневежис - Хапоэль Б-Ш, которое состоится 03 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Паневежис
Паневежис, Литва
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Главные тренеры
|Эльянив Барда
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|30.07.2023
|Литва - А лига
|24-й тур
|1 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|24.07.2023
|Литва - А лига
|23-й тур
|2 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|20.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 0
|15.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|08.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 1
|01.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|2 : 1