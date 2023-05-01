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Паневежис - Хапоэль Б-Ш 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Паневежис
Хапоэль Б-Ш

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Паневежис - Хапоэль Б-Ш, которое состоится 03 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Паневежис
Паневежис, Литва
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Главные тренеры
Израиль Эльянив Барда
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Хапоэль Б-Ш1 : 0Паневежис
30.07.2023 Литва - А лига 24-й тур 1 : 2Паневежис
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Хапоэль Б-Ш1 : 0Паневежис
24.07.2023 Литва - А лига 23-й тур Паневежис2 : 0
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Паневежис
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Паневежис2 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Хапоэль Б-Ш1 : 0Паневежис
20.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Хапоэль Б-Ш2 : 0
15.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 3 : 0Хапоэль Б-Ш
08.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 0 : 1Хапоэль Б-Ш
01.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 33-й тур Хапоэль Б-Ш2 : 1

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