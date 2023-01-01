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Динамо Тб - Хамрун Спартанс 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
03 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Тб
Хамрун Спартанс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Хамрун Спартанс, которое состоится 03 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Главные тренеры
Грузия Георгий Чиабришвили
Италия Лучано Дзаури
История личных встреч
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Хамрун Спартанс2 : 1Динамо Тб
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Хамрун Спартанс2 : 1Динамо Тб
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Тб1 : 2
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Динамо Тб
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Тб3 : 0
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур 2 : 1Динамо Тб
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Хамрун Спартанс2 : 1Динамо Тб
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Хамрун Спартанс
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Хамрун Спартанс0 : 4
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Хамрун Спартанс3 : 3
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 4 : 1Хамрун Спартанс

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