Динамо Тб - Хамрун Спартанс 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
03 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Хамрун Спартанс, которое состоится 03 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Главные тренеры
|Георгий Чиабришвили
|Лучано Дзаури
История личных встреч
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 4
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 3
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|4 : 1