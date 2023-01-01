Спартак Тр - Ауда 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 18448
03 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Тр - Ауда, которое состоится 03 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Ауда
Кекава, Латвия
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|04.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 1
|30.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 24-й тур
|1 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|23.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 23-й тур
|2 : 5
|08.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 22-й тур
|1 : 0
|03.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 21-й тур
|0 : 0