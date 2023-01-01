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Спартак Тр - Ауда 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 18448
03 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спартак Тр
Ауда

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Тр - Ауда, которое состоится 03 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Ауда
Кекава, Латвия
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ауда1 : 1Спартак Тр
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ауда1 : 1Спартак Тр
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Спартак Тр
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Спартак Тр0 : 2
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Спартак Тр
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Спартак Тр4 : 1
30.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 24-й тур Ауда1 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ауда1 : 1Спартак Тр
23.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 23-й тур Ауда2 : 5
08.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 22-й тур 1 : 0Ауда
03.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 21-й тур Ауда0 : 0

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