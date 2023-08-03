Жилина - Гент 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Под Дубнём (Жилина, Словакия), вместимость: 11181
03 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жилина - Гент, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Под Дубнём (Жилина, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жилина
Жилина, Словакия
Гент
Гент, Бельгия
Главные тренеры
|Хейн Ванхазебрук
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|25.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|23.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|30.07.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 1-й тур
|3 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|03.06.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф за Лигу конференций. 6-й тур
|3 : 1
|27.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф за Лигу конференций. 5-й тур
|1 : 3
|20.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф за Лигу конференций. 4-й тур
|2 : 2