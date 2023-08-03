18:32 ()
Свернуть список

Жилина - Гент 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Под Дубнём (Жилина, Словакия), вместимость: 11181
03 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Жилина
Гент

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жилина - Гент, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Под Дубнём (Жилина, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жилина
Жилина, Словакия
Гент
Гент, Бельгия
Главные тренеры
Бельгия Хейн Ванхазебрук
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Гент5 : 1Жилина
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Гент5 : 1Жилина
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Жилина
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Жилина2 : 1
25.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи 5 : 0Жилина
23.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи 3 : 2Жилина
30.07.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 1-й тур Гент3 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Гент5 : 1Жилина
03.06.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф за Лигу конференций. 6-й тур Гент3 : 1
27.05.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф за Лигу конференций. 5-й тур 1 : 3Гент
20.05.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф за Лигу конференций. 4-й тур Гент2 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close