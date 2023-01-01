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Актобе - Торпедо Кт 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Актобе
Торпедо Кт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Торпедо Кт, которое состоится 03 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе, Казахстан
Торпедо Кт
Кутаиси, Грузия
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо Кт1 : 4Актобе
12.07.2012 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Актобе1 : 0Торпедо Кт
05.07.2012 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо Кт1 : 1Актобе
30.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур 2 : 2Актобе
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо Кт1 : 4Актобе
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Актобе1 : 0
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур 0 : 1Актобе
01.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Актобе
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо Кт1 : 4Актобе
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1 2 : 4Торпедо Кт
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо Кт2 : 2
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт1 : 0
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 1Торпедо Кт

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