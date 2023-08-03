Орхус - Брюгге 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Орхус - Брюгге, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Орхус
Орхус, Дания
Брюгге
Брюгге, Бельгия
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|31.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 2-й тур
|1 : 3
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|23.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|3 : 3
|30.05.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|1 : 3
|30.07.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 1-й тур
|1 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|04.06.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 6-й тур
|1 : 3
|28.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|1 : 3
|21.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|2 : 0