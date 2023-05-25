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Люцерн - Юргорден 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Свисспорарена (Люцерн, Швейцария), вместимость: 17800
03 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Люцерн
Юргорден

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люцерн - Юргорден, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Свисспорарена (Люцерн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Люцерн
Люцерн, Швейцария
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Главные тренеры
Швеция Ким Бергстранд
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Юргорден1 : 2Люцерн
30.07.2023 Швейцария - Суперлига 2-й тур Люцерн2 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Юргорден1 : 2Люцерн
22.07.2023 Швейцария - Суперлига 1-й тур 0 : 0Люцерн
29.05.2023 Швейцария - Суперлига 36-й тур Люцерн0 : 1
25.05.2023 Швейцария - Суперлига 35-й тур 1 : 2Люцерн
30.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 17-й тур 0 : 1Юргорден
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Юргорден1 : 2Люцерн
22.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 16-й тур Юргорден0 : 4
17.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 15-й тур Юргорден2 : 0
08.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 14-й тур 1 : 2Юргорден

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