Люцерн - Юргорден 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Свисспорарена (Люцерн, Швейцария), вместимость: 17800
03 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люцерн - Юргорден, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Свисспорарена (Люцерн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Люцерн
Люцерн, Швейцария
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Главные тренеры
|Ким Бергстранд
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|30.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|2-й тур
|2 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|22.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|1-й тур
|0 : 0
|29.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|36-й тур
|0 : 1
|25.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|35-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|17-й тур
|0 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|22.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|16-й тур
|0 : 4
|17.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|15-й тур
|2 : 0
|08.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|14-й тур
|1 : 2