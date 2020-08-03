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Погонь - Линфилд 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Погонь
Линфилд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Линфилд, которое состоится 03 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин, Польша
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
Главные тренеры
Северная Ирландия Дэвид Джонатан Хили
Северная Ирландия Дэвид Джонатан Хили
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Линфилд2 : 5Погонь
30.07.2023 Польша - Экстракласса 2-й тур Погонь2 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Линфилд2 : 5Погонь
21.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур 0 : 1Погонь
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Погонь4 : 0
20.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур 2 : 1Погонь
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Линфилд2 : 5Погонь
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Линфилд
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Линфилд3 : 1
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Линфилд1 : 1 2 : 4
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 2Линфилд

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