Погонь - Линфилд 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Линфилд, которое состоится 03 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Погонь
Щецин, Польша
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
Главные тренеры
|Дэвид Джонатан Хили
|Дэвид Джонатан Хили
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 5
|30.07.2023
|Польша - Экстракласса
|2-й тур
|2 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 5
|21.07.2023
|Польша - Экстракласса
|1-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|4 : 0
|20.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|2 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 5
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 2 : 4
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2